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За попередніми даними екзитполів партія прем'єр-міністра М.Рютте лідирує на виборах в Нідерландах

За попередніми даними екзитполів партія прем'єр-міністра М.Рютте лідирує на виборах в Нідерландах

Київ • УНН

 • 10569 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Згідно з даними екзитполів на парламентських виборах в Нідерландах лідирує “Народна партія за свободу і демократію”, лідером якої є прем’єр-міністр країни Марк Рютте, передає УНН з посиланням на Reuters.

За попередньою інформацією, правляча партія отримала 31 місце в парламенті із загальних 150.

Нідерландська опозиційна Партія свободи Герта Вілдерса, відома своїми антиісламськими програмами і бажанням вивести країну з Євросоюзу, а також дві інші партії отримали по 19 місць кожна.

Точні результати виборів будуть відомі після 01.00 16 березня за Київським часом.

Як повідомляв УНН, напередодні парламентських виборів у Нідерландах праволіберальна “Народна партія за свободу і демократію”, яку очолює виконувач обов’язків глави уряду Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від головного конкурента — правої “Партії за свободу” Геерта Вілдерса.

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