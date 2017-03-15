По предварительным данным экзит-полов партия премьер-министра М.Рютте лидирует на выборах в Нидерландах

По предварительной информации, правящая партия получила 31 место в парламенте из общих 150.

Нидерландская оппозиционная Партия свободы Герта Вилдерса, известная своими антиисламскими программами и желанием вывести страну из Евросоюза, а также две другие партии получили по 19 мест каждая.

Точные результаты выборов будут известны после 01.00 16 марта по Киеву.

Как сообщал УНН, накануне парламентских выборов в Нидерландах праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте, несколько увеличила свой отрыв от главного конкурента - правой "Партии за свободу" Геерт Вилдерса.