По предварительным данным экзит-полов партия премьер-министра М.Рютте лидирует на выборах в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Согласно данным экзит-полов на парламентских выборах в Нидерландах лидирует "Народная партия за свободу и демократию", лидером которой является премьер-министр страны Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По предварительной информации, правящая партия получила 31 место в парламенте из общих 150.
Нидерландская оппозиционная Партия свободы Герта Вилдерса, известная своими антиисламскими программами и желанием вывести страну из Евросоюза, а также две другие партии получили по 19 мест каждая.
Точные результаты выборов будут известны после 01.00 16 марта по Киеву.
Как сообщал УНН, накануне парламентских выборов в Нидерландах праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте, несколько увеличила свой отрыв от главного конкурента - правой "Партии за свободу" Геерт Вилдерса.