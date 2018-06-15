За погроми таборів ромів у Києві підозри ще нікому не вручені - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Поліція ще не вручила нікому підозри за погроми таборів ромів у столиці. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Підозра ще не вручена нікому по Лисій горі, проводиться розслідування. По Святошинському району також проводиться розслідування за статтею "хуліганство", але підозра нікому не вручена. Ми проводимо розслідування, опитуємо", - сказав Крищенко.
Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.
7 червня у столичній поліції заявили про демонтаж поселення ромів у Святошинському районі. Крім того, 7 червня у Голосіївському парку в Києві знесли ще один табір ромів. Водночас, "Національні Дружини" на своїй сторінці в Facebook назвали такий захід "толокою".