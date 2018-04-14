За погроми лотерейних пунктів у Києві арештували 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 12 осіб, яких затримали в ніч на 12 квітня за вчинення розбійних нападів на пункти миттєвих лотерей у Дарницькому та Дніпровських районах столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"За клопотанням прокуратури міста Києва Шевченківський райсуд столиці обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 12 чоловікам, які були затримані в ніч на 12 квітня за вчинення розбійних нападів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці", - поінформували у прокуратурі.
Як зазначили у прес-службі, усім затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України.
У прокуратурі нагадали, що в ніч на 12 квітня чоловіки увірвалися до пункту миттєвих лотерей на вул. Привокзальній, розтрощили там меблі та обладнання, після чого, погрожуючи касирам зброєю, викрали з каси 4 тис. грн.
Менш ніж за годину вказана група за аналогічних обставин вчинила напад на ще один такий заклад, розташований на вул.Малишка. Розтрощивши в приміщенні меблі та обладнання, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 10 тисяч гривень.
Підозрюваних затримали по гарячих слідах. Речові докази, а саме зброю, амуніцію та грошові кошти, вилучено.
Наразі перевіряється причетність зловмисників до вчинення ще чотирьох аналогічних злочинів.
Нагадаємо, на Львівщині затримано молодика, який пограбував пункт продажу лотерей.