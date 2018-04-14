За погроми лотерейних пунктів у Києві арештували 12 людей

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 12 осіб, яких затримали в ніч на 12 квітня за вчинення розбійних нападів на пункти миттєвих лотерей у Дарницькому та Дніпровських районах столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.