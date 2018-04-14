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За погромы лотерейных пунктов в Киеве арестовали 12 человек

За погромы лотерейных пунктов в Киеве арестовали 12 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 12 человек, задержанных в ночь на 12 апреля за совершение разбойных нападений на пункты мгновенных лотерей в Дарницком и Днепровском районах столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей 12 мужчинам, которые были задержаны в ночь на 12 апреля за совершение разбойных нападений в Дарницком и Днепровском районах столицы", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что в ночь на 12 апреля мужчины ворвались в пункт мгновенных лотерей на ул. Привокзальной, разбили там мебель и оборудование, после чего, угрожая кассирам оружием, похитили из кассы 4 тыс. грн.

Менее чем за час указанная группа при аналогичных обстоятельствах совершила нападение на еще одно такое заведение, расположенное на ул. Малышко. Разгромив в помещении мебель и оборудование, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 10 тыс. гривен.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Вещественные доказательства, а именно оружие, амуницию и денежные средства, изъяты.

Сейчас проверяется причастность злоумышленников к совершению еще четырех аналогичных преступлений.

Напомним, во Львовской области задержан юноша, который ограбил пункт продажи лотерей.

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