За побиття поліцейського затримано киянина

"Розшуковці відпрацьовували оперативну інформацію, яка надійшла у рамках кримінального провадження щодо шахрайства з квартирою у Солом’янському районі. Прибувши на місце події, поліцейські побачили двох чоловіків, які виносили меблі з помешкання. Під час опитування цих чоловіків до працівників поліції підійшов невідомий громадянин та почав конфліктувати. Він спробував відібрати документи на квартиру, а потім ударив поліцейського", - йдеться у повідомленні.



Як зазначаєть, після інциденту правоохоронця госпіталізували, а нападника затримали та доставили до управління поліції. Чоловік відмовлявся надавати свої дані, однак поліцейські встановили: він – місцевий мешканець, 1986 р.н.



За фактом побиття поліцейського відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нападнику оголошено про підозру, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.



Нагадаємо, чоловік під час перебування у Черкаському відділі поліції завдав ножове поранення у спину поліцейському, а також поранив ще двох правоохоронців під час затримання.



