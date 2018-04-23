За избиение полицейского задержали киевлянина

"Сыщики отрабатывали оперативную информацию, поступившую в рамках уголовного производства о мошенничестве с квартирой в Соломенском районе. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин, которые выносили мебель из квартиры. В ходе опроса этих мужчин к работникам полиции подошел неизвестный гражданин и начал конфликтовать. Он попытался отобрать документы на квартиру, а потом ударил полицейского ", - говорится в сообщении.



Как зазначаеть, после инцидента милиционера госпитализировали, а нападающего задержали и доставили в управление полиции. Мужчина отказывался предоставлять свои данные, однако полицейские установили: он - местный житель, 1986 г.р.



По факту избиения полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Нападающему объявлено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Напомним, мужчина во время пребывания в Черкасском отделе полиции нанес ножевое ранение в спину полицейскому, а также ранил еще двух правоохранителей при задержании.



