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За избиение полицейского задержали киевлянина

Киев • УНН

 • 8722 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Столичные правоохранители задержали киевлянина за избиение полицейского при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

За избиение полицейского задержали киевлянина

"Сыщики отрабатывали оперативную информацию, поступившую в рамках уголовного производства о мошенничестве с квартирой в Соломенском районе. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин, которые выносили мебель из квартиры. В ходе опроса этих мужчин к работникам полиции подошел неизвестный гражданин и начал конфликтовать. Он попытался отобрать документы на квартиру, а потом ударил полицейского ", - говорится в сообщении.

Как зазначаеть, после инцидента милиционера госпитализировали, а нападающего задержали и доставили в управление полиции. Мужчина отказывался предоставлять свои данные, однако полицейские установили: он - местный житель, 1986 г.р.

По факту избиения полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Нападающему объявлено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, мужчина во время пребывания в Черкасском отделе полиции нанес ножевое ранение в спину полицейскому, а также ранил еще двух правоохранителей при задержании.

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