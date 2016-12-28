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За побиття охоронця проти керівника КП “Кіровгеологія” відкрили кримінальне провадження

За побиття охоронця проти керівника КП “Кіровгеологія” відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 8057 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Третього грудня поточного року, близько опівночі, очільник КП “Кіровгеологія” Віталій Нельга із другом, будучі на підпитку, побили охоронця підприємства Кирила Ілліча. За заявою потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН розповів охоронець.

За словами потерпілого через інцидент, що трапився він не відчуває себе у безпеці, адже і сам Нельга і його радник на прізвище Марченко, йому погрожували.

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“Після цього всього, я лежав у лікарні і до мене приїздив радник В.Нельги — Марченко. І спочатку пропонував мені гроші, а потім, як я відмовився, сказав, що ми ще побачимо і будемо приймати інші міри”, — зазначив потерпілий.

На сьогодні за заявою К.Ілліча правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом побиття.

“Я ось лише зараз виписався з лікарні. Після Марченка до мене більше ніхто не звертався з керівництва. І сьогодні я вже працював. В безпеці себе не відчуваю, бо не зрозуміло що буде далі”, — додав він.

Нагадаємо, КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Раніше, прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.

Також нагадаємо, антикорупційний комітет ВРУ може звернутися до М.Бояркіна та О.Семерака щодо призначення В.Нельги

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