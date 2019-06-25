За півроку вартість капремонту станції метро "Святошин" у Києві збільшилась на 50%

КИЇВ. 25 червня. УНН. Загальна вартість капітального ремонту станції метро “Святошин” у Києві зросла з початку поточного року зі 160 млн грн до до близько 240 млн грн. Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА, передає УНН.