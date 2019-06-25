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За півроку вартість капремонту станції метро "Святошин" у Києві збільшилась на 50%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Загальна вартість капітального ремонту станції метро “Святошин” у Києві зросла з початку поточного року зі 160 млн грн до до близько 240 млн грн. Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА, передає УНН.

За півроку вартість капремонту станції метро "Святошин" у Києві збільшилась на 50%

Відповідно до Розпорядження від 14 червня, наразі вартість капремонту складає близько 240 млн грн, в тому числі близько 145 млн грн призначені на виконання будівельних робіт, ще близько 47 млн грн призначені на закупівлю обладнання, а понад 48 піде на інші витрати.

У той же час, як зазначається в документі, загальна кошторисна вартість капітального ремонту станом на 1 січня поточного року складала близько 160 млн грн, в тому числі близько 83 млн грн — на будівельні роботи, близько 45 млн грн — на устаткування, а також біля 32 млн грн — на інші витрати.

Таким чином, коригування склало близько 80 млн грн, або 50% від першочергового показника. Станом на 1 січня було виконано робіт на загальну суму понад 110 млн грн.

За ці гроші передбачається провести капітальний ремонт, установити 6 ліфтів для мало мобільних груп населення, замінити 8 насосів сантехнічного обладнання. Тривалість капітального ремонту складає 8 місяців.

Нагадаємо, минулого року УНН повідомляв, що у київському метрополітені запланували провести капітальний ремонт вентиляційних шахт на відрізку “синьої” гілки, де розташований недобудований командний пункт. Вартість робіт становитиме 26 807 817,60 грн.

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