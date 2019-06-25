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За полгода стоимость капремонта станции метро "Святошин" в Киеве увеличилась на 50%

Киев • УНН

 • 13508 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Общая стоимость капитального ремонта станции метро “Святошин” в Киеве выросла с начала текущего года с 160 млн грн до до около 240 млн грн. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА, передает УНН.

За полгода стоимость капремонта станции метро "Святошин" в Киеве увеличилась на 50%

В соответствии с Распоряжением от 14 июня, пока стоимость капремонта составляет около 240 млн грн, в том числе около 145 млн грн предназначены на выполнение строительных работ, еще около 47 млн грн предназначены на закупку оборудования, а более 48 пойдет на другие расходы.

В то же время, как отмечается в документе, общая сметная стоимость капитального ремонта по состоянию на 1 января текущего года составляла около 160 млн грн, в том числе около 83 млн грн — на строительные работы, около 45 млн грн — на оборудование, а также у 32 млн грн — на другие расходы.

Таким образом, корректировка составило около 80 млн грн, или 50% от первоочередного показателя. По состоянию на 1 января было выполнено работ на общую сумму более 110 млн грн.

За эти деньги предполагается провести капитальный ремонт, установить 6 лифтов для маломобильных групп населения, заменить 8 насосов сантехнического оборудования. Продолжительность капитального ремонта составляет 8 месяцев.

В прошлом году сообщал УНН, что в киевском метрополитене запланировали провести капитальный ремонт вентиляционных шахт на отрезке “синей” ветки, где расположен недостроенный командный пункт. Стоимость работ составит 26 807 817,60 грн.

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