За полгода стоимость капремонта станции метро "Святошин" в Киеве увеличилась на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Общая стоимость капитального ремонта станции метро “Святошин” в Киеве выросла с начала текущего года с 160 млн грн до до около 240 млн грн. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА, передает УНН.
В соответствии с Распоряжением от 14 июня, пока стоимость капремонта составляет около 240 млн грн, в том числе около 145 млн грн предназначены на выполнение строительных работ, еще около 47 млн грн предназначены на закупку оборудования, а более 48 пойдет на другие расходы.
В то же время, как отмечается в документе, общая сметная стоимость капитального ремонта по состоянию на 1 января текущего года составляла около 160 млн грн, в том числе около 83 млн грн — на строительные работы, около 45 млн грн — на оборудование, а также у 32 млн грн — на другие расходы.
Таким образом, корректировка составило около 80 млн грн, или 50% от первоочередного показателя. По состоянию на 1 января было выполнено работ на общую сумму более 110 млн грн.
За эти деньги предполагается провести капитальный ремонт, установить 6 лифтов для маломобильных групп населения, заменить 8 насосов сантехнического оборудования. Продолжительность капитального ремонта составляет 8 месяцев.
В прошлом году сообщал УНН, что в киевском метрополитене запланировали провести капитальный ремонт вентиляционных шахт на отрезке “синей” ветки, где расположен недостроенный командный пункт. Стоимость работ составит 26 807 817,60 грн.