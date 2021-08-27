За півроку 65 тисяч жителів Гонконгу подали заявки на нові британські візи, які ввели через придушення опозиції у регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Близько 64 900 жителів Гонконгу подали документи на візи підданих британських заморських територій, прийом заявок на які почався з 31 січня. Більше 47 тисячам заявників уже схвалили візи, пише South China Morning Post, пише УНН.
Деталі
Ці цифри виявили тенденцію до масового від’їзду жителів Гонконгу, зазначає видання.
Велика Британія створила спеціальну візову програму для жителів Гонконгу у відповідь на прийняття в червні 2020 року закону про національну безпеку, який посилив відповідальність за протести проти Китаю у Гонконзі.
Візи підданих британських заморських територій дозволяють гонконгцям працювати і вчитися у Великій Британії протягом двох термінів по п’ять років, а також подавати заяву на отримання громадянства за спрощеною схемою.
За оцінками британської влади, на отримання нових віз можуть претендувати 5,4 мільйона жителів Гонконгу — більше 70% з семи з половиною мільйонів осіб, що живуть в місті.
Контекст
Гонконг півтора століття був колонією Великої Британії, але у 1997 році його повернули Китаю з умовою збереження широкої автономії. Але в останні декілька років китайська влада ухвалила ряд законів, спрямованих на придушення демократичної опозиції в Гонконзі. Велика Британія заявила, що це порушує умови угоди про передачу Гонконгу Китаю.