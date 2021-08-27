За півроку 65 тисяч жителів Гонконгу подали заявки на нові британські візи, які ввели через придушення опозиції у регіоні

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Ці цифри виявили тенденцію до масового від’їзду жителів Гонконгу, зазначає видання.

Велика Британія створила спеціальну візову програму для жителів Гонконгу у відповідь на прийняття в червні 2020 року закону про національну безпеку, який посилив відповідальність за протести проти Китаю у Гонконзі.

Візи підданих британських заморських територій дозволяють гонконгцям працювати і вчитися у Великій Британії протягом двох термінів по п’ять років, а також подавати заяву на отримання громадянства за спрощеною схемою.

За оцінками британської влади, на отримання нових віз можуть претендувати 5,4 мільйона жителів Гонконгу — більше 70% з семи з половиною мільйонів осіб, що живуть в місті.

Контекст

Гонконг півтора століття був колонією Великої Британії, але у 1997 році його повернули Китаю з умовою збереження широкої автономії. Але в останні декілька років китайська влада ухвалила ряд законів, спрямованих на придушення демократичної опозиції в Гонконзі. Велика Британія заявила, що це порушує умови угоди про передачу Гонконгу Китаю.