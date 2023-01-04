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За підтримки "МХП-Громаді" на Вінниччині облаштували житло для переселенців

Київ • УНН

 • 1328138 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Ладижинській територіальній громаді на Вінничині, де проживає майже 3 тис. переселенців, облаштували безкоштовне житло для ВПО. Про це повідомили у пресслужбі благодійного фонду «МХП-Громаді», передає УНН.

За підтримки "МХП-Громаді" на Вінниччині облаштували житло для переселенців

Деталі

У с. Заозерне та с. Василівка громада знайшла будівлі, в яких можна оселитися. Допомогти з побутовою технікою, ліжками, кухонним приладдям мешканці попросили «МХП-Громаді». Фонд подав заявку та отримав грант від проєкту EU4CSOs Emergency Actions.

За ці кошти облаштували житло для 30 осіб, придбали побутову техніку та інші необхідні речі для проживання на суму 408 740 грн.

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” для пунктів незламності на Черкащині закупили партію STARLINK.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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