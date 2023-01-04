При поддержке "МХП-Громаді" в Винницкой области обустроили жилье для переселенцев

Детали

В с. Заозерное и с. Васильевка громада нашла здания, в которых можно поселиться. Помочь с бытовой техникой, кроватями, кухонными принадлежностями жители попросили «МХП-Громаді». Фонд подал заявку и получил грант от проекта EU4CSOs Emergency Actions.

За эти средства обустроили жилье для 30 человек, приобрели бытовую технику и другие необходимые вещи для проживания на сумму 408 740 грн.

Напомним

При поддержке “МХП-Громаді” для пунктов несокрушимости на Черкасщине закупили партию STARLINK.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.