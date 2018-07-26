За підозрою у викрадені чоловіка у Києві затримано трьох чоловіків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Патрульна поліція Києва затримала трьох чоловіків, ймовірно, причетних до викрадення людини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент комунікації Патрульної поліції України, передає УНН.

“Інформація про те, що на вулиці Гарматній невідомі схопили чоловіка та силою посадили в автомобіль Audi, надійшла спецлінії 102 вчора приблизно опівночі. У місті одразу оголосили план „Перехоплення“ по розшуку даного авто”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на вулиці Машинобудівній, один з екіпажів помітив та зупинив автомобіль, схожий за орієнтуванням. В авто перебували четверо людей — водій і троє пасажирів. Один з чоловіків, який перебував на задньому сидінні, повідомив поліцейським, що це його викрали й силою утримували в транспортному засобі.

Під час поверхневої перевірки в салоні авто патрульні виявили згортки з речовиною, схожою на наркотичну.

Інспектори затримали усіх трьох ймовірних зловмисників та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Речовини, схожі на наркотики, вилучили та направили на експертне дослідження. Обставини події будуть з’ясовувати слідчі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постали зловмисники, які викрали бізнесмена та понад місяць утримували його з метою одержання викупу.

Українські Національні Новини

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