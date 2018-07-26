По подозрению в похищении человека в Киеве задержаны трое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Патрульная полиция Киева задержала трех мужчин, вероятно, причастных к похищению человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент коммуникации патрульной полиции Украины, передает УНН.
“Информация о том, что на улице Гарматной неизвестные схватили мужчину и силой посадили в автомобиль Audi, поступила по спецлинии 102 вчера около полуночи. В городе сразу объявили план „Перехват“ по розыску данного авто”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, на улице Машиностроительной, один из экипажей заметил и остановил автомобиль, похожий по ориентировке. В авто находились четыре человека — водитель и трое пассажиров. Один из мужчин, который находился на заднем сиденье, сообщил полицейским, что это его похитили и силой удерживали в транспортном средстве.
Во время поверхностной проверки в салоне авто патрульные обнаружили свертки с веществом, похожим на наркотическое.
Инспекторы задержали всех трех вероятных злоумышленников и вызвали на место следственно-оперативная группа. Вещества, похожие на наркотики, изъяли и направили на экспертное исследование. Обстоятельства происшествия будут выяснять следователи.
Напомним, в Киеве перед судом предстали злоумышленники, похитили бизнесмена и более месяца удерживали его с целью получения выкупа.