У Києві за викрадення бізнесмена судять банду рекетирів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві перед судом постали зловмисники, які викрали бізнесмена та понад місяць утримували його з метою одержання викупу. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 2 направила до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угруповання, які викрали підприємця з Азербайджану та більше місяця незаконно утримували проти волі з метою отримання викупу”, — йдеться у повідомленні.
Резонансний злочин стався 11 грудня 2017 року на території Дарницького району столиці.
Викрадачі підстерегли бізнесмена біля житлового комплексу, де він проживав. Силоміць посадили його в машину та вивезли до селища у Києво-Святошинському районі. Там, у приватному будинку упродовж 35 днів зловмисники проти волі утримували потерпілого, вимагаючи за його звільнення спочатку 750 тис. доларів США, а потім 400 тис. доларів США.
Керував злочинною групою співвітчизник потерпілого, який залучив до вчинення злочину ще чотирьох осіб.
У ході спільної операції органів прокуратури, Національної поліції та СБУ вдалося встановити місцеперебування підприємця та затримати двох викрадачів.
За результатами слідства їм оголошено підозру за ч. 3 ст. 146 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт відносно них скеровано до Дарницького районного суду м. Києва.
Слідство стосовно ще троє учасників викрадення триває.
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