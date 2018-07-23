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У Києві за викрадення бізнесмена судять банду рекетирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві перед судом постали зловмисники, які викрали бізнесмена та понад місяць утримували його з метою одержання викупу. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Київська місцева прокуратура № 2 направила до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угруповання, які викрали підприємця з Азербайджану та більше місяця незаконно утримували проти волі з метою отримання викупу”, — йдеться у повідомленні.

Резонансний злочин стався 11 грудня 2017 року на території Дарницького району столиці.

Викрадачі підстерегли бізнесмена біля житлового комплексу, де він проживав. Силоміць посадили його в машину та вивезли до селища у Києво-Святошинському районі. Там, у приватному будинку упродовж 35 днів зловмисники проти волі утримували потерпілого, вимагаючи за його звільнення спочатку 750 тис. доларів США, а потім 400 тис. доларів США.

Керував злочинною групою співвітчизник потерпілого, який залучив до вчинення злочину ще чотирьох осіб.

У ході спільної операції органів прокуратури, Національної поліції та СБУ вдалося встановити місцеперебування підприємця та затримати двох викрадачів.

За результатами слідства їм оголошено підозру за ч. 3 ст. 146 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт відносно них скеровано до Дарницького районного суду м. Києва.

Слідство стосовно ще троє учасників викрадення триває.

Нагадаємо, за побиття до смерті і зухвалий розбій 4 бандитам, які заволоділи ювелірними виробами та грошовими коштами в сумі 430 тисяч доларів США, погрожує до 15 років тюрми.

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