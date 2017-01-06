За підозрою у підпалі табору біженців у ФРН затримано п'ять осіб

П'ять підозрюваних затримані після пожежі, що сталася в одному з гуртожитків для біженців неподалік від міста Падерборна на заході Німеччини.

Правоохоронні органи не виключають, що підозрювані, також проживають в гуртожитку, по необережності могли підпалити матраци, що знаходяться в будівлі.

В результаті пожежі постраждало більше 30 чоловік з різними ушкодженнями, серед яких є і які отруїлися димом, були доставлені в лікарні. Стан одного оцінюється як важкий. На місці була надана медична допомога більш ніж 20 постраждалим.

Пожежа почалася в четвер, 5 січня, після обіду в одному з колишніх військових бараків.

За повідомленнями поліції, будівля повністю знищено. Пожежні бригади зуміли загасити вогонь ввечері.

У п'ятницю очікується прибуття слідчих, які оглянуть місце події. Всього в постраждалому житловому комплексі живуть близько 500 біженців.