По подозрению в поджоге лагеря беженцев в ФРГ задержаны пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В общежитии для беженцев вблизи города Падерборна произошел крупный пожар. Полиция не исключает, что его спровоцировали по неосторожности сами беженцы, задержаны пять подозреваемых, передает УНН со ссылкой на DW.
Пять подозреваемых задержаны после пожара, произошедшего в одном из общежитий для беженцев недалеко от города Падерборна на западе Германии.
Правоохранительные органы не исключают, что подозреваемые, которые также проживают в общежитии, по неосторожности могли поджечь матрасы, находящиеся в здании.
В результате пожара пострадали более 30 человек с различными повреждениями, среди которых есть те, кто отравился дымом, были доставлены в больницу. Состояние одного оценивается как тяжелое. На месте была оказана медицинская помощь более чем 20 пострадавшим.
Пожар начался в четверг, 5 января, после обеда в одном из бывших военных бараков.
По сообщениям полиции, здание полностью уничтожено. Пожарные бригады сумели потушить огонь вечером.
В пятницу ожидается прибытие следователей, которые осмотрят место происшествия. Всего в пострадавшем жилом комплексе живут около 500 беженцев.