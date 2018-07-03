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За перші три місяці року українці витратили на алкоголь майже 38 млрд грн

За перші три місяці року українці витратили на алкоголь майже 38 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Витрати українців на продукти харчування та безалкогольні напої у першому кварталі 2018 року становили 42,1% відсотка від кінцевих споживчих витрат. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Зокрема, у грошовому вираженні на продукти харчування і безалкогольні напої українці витратили 211,9 млрд грн. На алкоголь і тютюн за цей період було витрачено 37,9 млрд грн, або 7,6% усіх витрат.

Загалом кінцеві споживчі витрати українців у першому кварталі цього року сягнули 503,5 млрд грн.

Зауважимо, що за даними аналітиків, у світі зростає споживання горілки.

Жителі ЄС тим часом витрачають на алкоголь більше грошей, ніж на освіту.

А кожен українець, у свою чергу, в середньому витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік.

Найближчим часом в Україні очікується подорожчання алкоголю через наміри МЕРТу переглянути МРЦ у бік збільшення.

Експерти відзначають, що підвищувати МРЦ треба, і для цього є всі економічні передумови, зокрема, у зв’язку з підвищенням акцизів на алкогольну продукцію.

Уже у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

В ідеалі збільшення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, наголошує глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна. Інакше офіційні виробники будуть змушені працювати собі у збиток, або ж скорочувати обсяги виробництва продукції.

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