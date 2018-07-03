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За первые три месяца года украинцы потратили на алкоголь почти 38 млрд грн

За первые три месяца года украинцы потратили на алкоголь почти 38 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8764 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Расходы украинцев на продукты питания и безалкогольные напитки в первом квартале 2018 года составили 42,1% процента от конечных потребительских расходов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, в денежном выражении на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили 211,9 млрд грн. На алкоголь и табак за этот период было потрачено 37,9 млрд грн, или 7,6% всех расходов.

В целом конечные потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года достигли 503,5 млрд грн.

Заметим, что по данным аналитиков, в мире растет потребление водки.

Жители ЕС тем временем тратят на алкоголь больше денег, чем на образование.

А каждый украинец, в свою очередь, в среднем тратит на алкоголь около 600 грн в год.

В ближайшее время в Украине ожидается подорожание алкоголя из-за намерений МЭРТа посмотреть МРЦ в сторону увеличения.

Эксперты отмечают, что повышать МРЦ надо, и для этого есть все экономические предпосылки, в частности, в связи с повышением акцизов на алкогольную продукцию.

Уже в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

В идеале увеличение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, отмечает глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина. Иначе официальные производители будут вынуждены работать себе в убыток или сокращать объемы производства продукции.

Украинские Национальные Новости

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