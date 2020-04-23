За останню добу на Буковині померли четверо пацієнтів, у двох був COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У медичних закладах Буковини за останню добу померли двоє пацієнтів з COVID-19 та ще дві особи з підозрою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“За останню добу у медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів: двоє у обласній клінічній лікарні та двоє — у Новоселицькій ЦРЛ. Усі недужі мали важкі форми пневмонії. У двох із них діагноз „коронавірус“ підтверджено”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що жінка 1956 року народження, яка перебувала у лікарні із 15 квітня, померла раптово.
“Також COVID-19 був у чоловіка 1969 року народження, він був на апараті штучної вентиляції легень. На результати ПЛР-тестування ще двох померлих поки що очікують”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині 22 квітня офіційно підтвердили ще 87 випадків зараження коронавірусом. Загалом в області 1140 випадків COVID-19.