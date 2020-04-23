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За последние сутки на Буковине умерли четверо пациентов, у двух был COVID-19

За последние сутки на Буковине умерли четверо пациентов, у двух был COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11223 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины за последние сутки умерли двое пациентов с COVID-19 и еще два человека с подозрением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“За последние сутки в медицинских учреждениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной клинической больнице и двое — в Новоселицкой ЦРБ. Все больные имели тяжелые формы пневмонии. У двух из них диагноз „коронавирус“ подтвержден”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина 1956 года, которая находилась в больнице с 15 апреля, умерла внезапно.

“Также COVID-19 был у мужчины 1969 года, он был на аппарате искусственной вентиляции легких. На результаты ПЦР-тестирование еще двух погибших пока ожидают”, — отмечается в сообщении.

Напомним, на Буковине 22 апреля официально подтвердили еще 87 случаев заражения коронавирусом. Всего в области 1140 случаев COVID-19.

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