За последние сутки на Буковине умерли четверо пациентов, у двух был COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины за последние сутки умерли двое пациентов с COVID-19 и еще два человека с подозрением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“За последние сутки в медицинских учреждениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной клинической больнице и двое — в Новоселицкой ЦРБ. Все больные имели тяжелые формы пневмонии. У двух из них диагноз „коронавирус“ подтвержден”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что женщина 1956 года, которая находилась в больнице с 15 апреля, умерла внезапно.
“Также COVID-19 был у мужчины 1969 года, он был на аппарате искусственной вентиляции легких. На результаты ПЦР-тестирование еще двух погибших пока ожидают”, — отмечается в сообщении.
Напомним, на Буковине 22 апреля официально подтвердили еще 87 случаев заражения коронавирусом. Всего в области 1140 случаев COVID-19.