За останній місяць до ПЦУ перейшли 4 нові парафії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За вересень до Православної церкви України приєднались 4 релігійні громади у різних областях країни. Про це ПЦУ повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"4 релігійні громади на Сумщині, Закарпатті, Рівненщині та Вінниччині впродовж минулого місяця завершили офіційний процес приєднання до Православної Церкви України", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що на сьогодні ПЦУ нараховує вже 7 000 парафій.
Нагадаємо, на Черкащині ще одна парафія перейшла до ПЦУ.