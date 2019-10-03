За последний месяц в ПЦУ перешли 4 новых прихода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. За сентябрь к Православной церкви Украины присоединились 4 религиозные общины в разных областях страны. Об этом ПЦУ сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"4 религиозные общины в Сумской, Закарпатской, Ровенской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на сегодня ПЦУ насчитывает уже 7 000 приходов.
Напомним, в Черкасской области еще один приход перешел к ПЦУ.