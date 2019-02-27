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За останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій

За останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Впродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти. Про це УНН повідомили в Центральному апараті Державної служби зайнятості у відповідь на інформаційний запит.

“За останні 2-3 роки, з’явились нові професії у сфері будівництва та енергетики: інженер-консультант, монтажник інженерних систем будівель, майстер монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики, електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок ”, - йдеться у відповіді на запит.

Водночас, за даними Державної служби зайнятості, з’явились нові медичні професії: лікар внутрішньої медицини, парамедик, ерготерапевт, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік, інструктор з надання першої допомоги.

“Для потреб хімічної промисловості введено 43 нові професійні назви. У гірничо-видобувній промисловості з’явилася нова професія “гірник на допоміжних роботах у шахтах”. Ця професія поєднує в собі декілька гірничих професій”, - зазначено у відповіді.

А також для забезпечення освіти та виховання дорослих введено професію “андрогог”.

Як повідомляв УНН, в Україні з'явилась нова професія "трансплант-координатор".

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