За останні роки в Україні з’явилось більше півсотні професій

“За останні 2-3 роки, з’явились нові професії у сфері будівництва та енергетики: інженер-консультант, монтажник інженерних систем будівель, майстер монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики, електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок ”, - йдеться у відповіді на запит.



Водночас, за даними Державної служби зайнятості, з’явились нові медичні професії: лікар внутрішньої медицини, парамедик, ерготерапевт, фізичний терапевт, медичний директор, лікар-хірург пластичний, екстрений медичний технік, інструктор з надання першої допомоги.



“Для потреб хімічної промисловості введено 43 нові професійні назви. У гірничо-видобувній промисловості з’явилася нова професія “гірник на допоміжних роботах у шахтах”. Ця професія поєднує в собі декілька гірничих професій”, - зазначено у відповіді.



А також для забезпечення освіти та виховання дорослих введено професію “андрогог”.



Як повідомляв УНН, в Україні з'явилась нова професія "трансплант-координатор".