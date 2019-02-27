За последние годы в Украине появилось более полусотни профессий

"За последние 2-3 года, появились новые профессии в сфере строительства и энергетики: инженер-консультант, монтажник инженерных систем зданий, мастер монтажа и обслуживания систем возобновляемой энергетики, электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок", - говорится в ответе на запрос.



В то же время, по данным Государственной службы занятости, появились новые медицинские профессии: врач внутренней медицины, парамедик, эрготерапевт, физический терапевт, медицинский директор, врач-хирург пластический, экстренный медицинский техник, инструктор по оказанию первой помощи.



"Для нужд химической промышленности введено 43 новых профессиональные названия. В горнодобывающей промышленности появилась новая профессия "горняк на вспомогательных работах в шахтах". Эта профессия сочетает в себе несколько горных профессий", - говорится в ответе.



А также для обеспечения образования и воспитания взрослых введено профессию "андрогог".



Как сообщал УНН, в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор".