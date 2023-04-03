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За останні дні російські терористи завдали 133 удари по Запорізькій області, відкрито провадження

За останні дні російські терористи завдали 133 удари по Запорізькій області, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 791157 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. 1 та 2 квітня російські терористи завдали 133 удари по населених пунктах Запорізького регіону. Ворог систематично завдає ударів по мирному населенню, застосовуючи ракети, авіацію, БПЛА, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Про це УНН інформує з посиланням на поліцію Запорізької області в Telegram.

Деталі

Упродовж вихідних від обстрілів окупантів постраждало близько 20 населених пунктів області – переважно на гуляйпільському та оріхівському напрямках. Також під ворожим вогнем опинились селища Степове, Малі Щербаки, Кам'янське Василівського району.

"Зруйновані житлові будинки, господарські будівлі – в них побиті стіни, дахи, двері та вікна. Пошкоджені гаражні приміщення, паркани та прибудинкові території. Декілька домоволодінь зруйновані вщент. На щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться в повідомленні.

За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.438 КК України.

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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