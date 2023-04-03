За останні дні російські терористи завдали 133 удари по Запорізькій області, відкрито провадження

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Упродовж вихідних від обстрілів окупантів постраждало близько 20 населених пунктів області – переважно на гуляйпільському та оріхівському напрямках. Також під ворожим вогнем опинились селища Степове, Малі Щербаки, Кам'янське Василівського району.

"Зруйновані житлові будинки, господарські будівлі – в них побиті стіни, дахи, двері та вікна. Пошкоджені гаражні приміщення, паркани та прибудинкові території. Декілька домоволодінь зруйновані вщент. На щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться в повідомленні.

За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.438 КК України.

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.