За последние дни российские террористы нанесли 133 удара по Запорожской области, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. 1 и 2 апреля российские террористы нанесли 133 удара по населенным пунктам Запорожского региона. Враг систематически наносит удары по мирному населению, применяя ракеты, авиацию, БПЛА, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Об этом УНН информирует со ссылкой на полицию Запорожской области в Telegram.
Детали
В течение выходных от обстрелов оккупантов пострадало около 20 населенных пунктов области – преимущественно на гуляйпольском и ореховском направлениях. Также под вражеским огнем оказались поселки Степное, Малые Щербаки, Каменское Васильевского района.
"Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки – в них побиты стены, крыши, двери и окна. Повреждены гаражные помещения, заборы и придомовые территории. Несколько домовладений разрушены до основания. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.
По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.438 УК Украины.
Полиция призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.