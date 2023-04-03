За последние дни российские террористы нанесли 133 удара по Запорожской области, открыто производство

Детали

В течение выходных от обстрелов оккупантов пострадало около 20 населенных пунктов области – преимущественно на гуляйпольском и ореховском направлениях. Также под вражеским огнем оказались поселки Степное, Малые Щербаки, Каменское Васильевского района.

"Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки – в них побиты стены, крыши, двери и окна. Повреждены гаражные помещения, заборы и придомовые территории. Несколько домовладений разрушены до основания. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.438 УК Украины.

Полиция призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.