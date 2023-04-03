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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125407 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

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На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

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За последние дни российские террористы нанесли 133 удара по Запорожской области, открыто производство

За последние дни российские террористы нанесли 133 удара по Запорожской области, открыто производство

Киев • УНН

 • 791152 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. 1 и 2 апреля российские террористы нанесли 133 удара по населенным пунктам Запорожского региона. Враг систематически наносит удары по мирному населению, применяя ракеты, авиацию, БПЛА, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Об этом УНН информирует со ссылкой на полицию Запорожской области в Telegram.

Детали

В течение выходных от обстрелов оккупантов пострадало около 20 населенных пунктов области – преимущественно на гуляйпольском и ореховском направлениях. Также под вражеским огнем оказались поселки Степное, Малые Щербаки, Каменское Васильевского района.

"Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки – в них побиты стены, крыши, двери и окна. Повреждены гаражные помещения, заборы и придомовые территории. Несколько домовладений разрушены до основания. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.438 УК Украины.

Полиция призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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