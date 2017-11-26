За оборотом палива в країні буде стежити єдиний держреєстр

ukru
15:10 • 34249 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 65620 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 83430 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 120286 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 97920 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 96166 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 126944 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 118683 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 121737 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 191023 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
54 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 128950 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 163618 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 116010 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 78268 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 68171 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 68178 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 120296 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 163625 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 191024 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 209587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 37086 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 78268 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 135069 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 125049 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 155821 перегляди
Актуальне
За оборотом палива в країні буде стежити єдиний держреєстр

За оборотом палива в країні буде стежити єдиний держреєстр

Київ • УНН

 • 15722 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня палива на акцизних складах, який вступить в силу з 1 січня 2018 р. Таким чином підтримало ініціативу Нафтогазовій Асоціації України, передає УНН з посиланням на прес-службу Асоціації.

Рішення прийнято на засіданні Кабміну 22 листопада.

"Адміністратором реєстру буде контролюючий орган - ДФС. При цьому, відповідно до чинної редакції Податкового кодексу, режим акцизного складу, який в обов'язковому порядку повинен бути обладнаний витратовимірювачами лічильниками і рівнемірами-лічильниками, поширюється на всі нафтобази, пункти зберігання і реалізації нафтопродуктів (АЗС, АГЗС, ГНС і ін.), а не тільки на підприємства по їх виробництву", - сказано в повідомленні НАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зростає популярність безконтактної оплати за паливо

У НАУ відзначили, що нові правила дозволять побудувати ефективну автоматизовану систему обліку та контролю за обігом та залишків палива в країні.

"Це позбавить законослухняних учасників ринку від додаткових податкових перевірок, але сфокусує увагу контролюючих органів на нелегальному сегменті ринку", - підкреслили в Асоціації.

Нагадаємо, раніше НАУ запропонувала ввести акциз на скраплений газ. Така ініціатива продиктована дисбалансом акцизів бензину і газу. Також на думку експертів НАУ, це буде сприяти боротьбі з нелегальним ринком.

У разі введення акцизної ставки на автогаз, його вартість в роздробі може вирости на півтори - дві гривні. І столичні водії заявили, що таке подорожчання їх не лякає, хоча і не радує.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$277.85
Brent
$73.07
Bitcoin
$86,848.40
S&P 500
$5,690.14
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,091.99
Ethereum
$2,001.33