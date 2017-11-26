За оборотом палива в країні буде стежити єдиний держреєстр

Рішення прийнято на засіданні Кабміну 22 листопада.

"Адміністратором реєстру буде контролюючий орган - ДФС. При цьому, відповідно до чинної редакції Податкового кодексу, режим акцизного складу, який в обов'язковому порядку повинен бути обладнаний витратовимірювачами лічильниками і рівнемірами-лічильниками, поширюється на всі нафтобази, пункти зберігання і реалізації нафтопродуктів (АЗС, АГЗС, ГНС і ін.), а не тільки на підприємства по їх виробництву", - сказано в повідомленні НАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зростає популярність безконтактної оплати за паливо

У НАУ відзначили, що нові правила дозволять побудувати ефективну автоматизовану систему обліку та контролю за обігом та залишків палива в країні.

"Це позбавить законослухняних учасників ринку від додаткових податкових перевірок, але сфокусує увагу контролюючих органів на нелегальному сегменті ринку", - підкреслили в Асоціації.

Нагадаємо, раніше НАУ запропонувала ввести акциз на скраплений газ. Така ініціатива продиктована дисбалансом акцизів бензину і газу. Також на думку експертів НАУ, це буде сприяти боротьбі з нелегальним ринком.

У разі введення акцизної ставки на автогаз, його вартість в роздробі може вирости на півтори - дві гривні. І столичні водії заявили, що таке подорожчання їх не лякає, хоча і не радує.