За оборотом топлива в стране будет следить Единый госреестр

Решение принято на заседании Кабмина 22 ноября.

“Администратором реестра будет контролирующий орган — ГФС. При этом, согласно действующей редакции Налогового кодекса, режим акцизного склада, который в обязательном порядке должен быть оборудован расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками, распространяется на все нефтебазы, пункты хранения и реализации нефтепродуктов (АЗС, АГЗС, ГНС и др.), а не только на предприятия по их производству”, — сказано в сообщении НАУ.

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В НАУ отметили, что новые правила позволят построить эффективную автоматизированную систему учета и контроля оборота и остатков топлива в стране.

“Это избавит законопослушных участников рынка от дополнительных налоговых проверок, но сфокусирует внимание контролирующих органов на нелегальном сегменте рынка”, — подчеркнули в Ассоциации.

Напомним, ранее НАУ предложила ввести акциз на сжиженный газ. Такая инициатива продиктована дисбалансом акцизов бензина и газа. Также по мнению экспертов НАУ, это будет способствовать борьбе с нелегальным рынком.

В случае введения акцизной ставки на автогаз, его стоимость в рознице может вырасти на полторы — две гривны. И столичные водители заявили, что такое подорожание их не пугает, хотя и не радует.