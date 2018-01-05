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За новорічні вихідні кордон перетнули на 20 тис. більше людей, ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У перші дні нового року прикордонники оформили більше 650 тисяч осіб та 150 тисяч транспортних засобів, що на 20 тисяч та 15 тисяч відповідно більше у порівнянні з таким же періодом минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За новорічні вихідні кордон перетнули на 20 тис. більше людей, ніж торік

"Протягом новорічних вихідних пасажиро-транспортний потік на державному кордоні залишався інтенсивним. Загалом за перші чотири доби 2018 року прикордонники оформили 665 тисяч осіб та майже 150 тисяч транспортних засобів. При цьому ці показники більші на 20 тисяч та 15 тисяч відповідно у порівнянні з таким же періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо в перші два дні прикордонники забезпечили пропуск через кордон 245 тисяч осіб та 50 тисяч автомобілів, то вже у наступні дві доби рух став більш динамічнішим – протягом 3 та 4 січня було оформлено 420 тисяч осіб та майже 100 тисяч транспортних засобів. Прикордонники зазначили, що у цей період на пасажиро-транспортний потік з-поміж іншого активно впливає зимовий туристичний сезон та новорічні і різдвяні свята.

"На даний час усі пункти пропуску працюють в штатному режимі. Прикордонники роблять усе можливе, аби не допускати накопичення транспортних засобів на кордоні", - додали у відомстві.

Разом з заходами безпеки, під час яких проводиться ретельна перевірка щодо можливого переміщення заборонених предметів, в тому числі із застосуванням службових собак, технічних засобів, як зазначається, постійно відбувається обмін інформацією із взаємодіючими органами, також посилено склади змін прикордонних нарядів, створено додаткові робочі місця та смуги руху для автомобілів подорожуючих, використовується завчасне інформування про організовані туристичні групи тощо.

Нагадаємо, за добу біометричного контролю кордон перетнули майже 2 тис. росіян.

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