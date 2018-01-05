За новорічні вихідні кордон перетнули на 20 тис. більше людей, ніж торік

КИЇВ. 5 січня. УНН. У перші дні нового року прикордонники оформили більше 650 тисяч осіб та 150 тисяч транспортних засобів, що на 20 тисяч та 15 тисяч відповідно більше у порівнянні з таким же періодом минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.