За новогодние выходные границу пересекли на 20 тыс. больше людей, чем в прошлом году

"В течение новогодних выходных пассажиро-транспортный поток на государственной границе оставался интенсивным. Всего за первые четверо суток 2018 пограничники оформили 665 тысяч человек и почти 150 тысяч транспортных средств. При этом эти показатели больше на 20 тысяч и 15 тысяч соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если в первые два дня пограничники обеспечили пропуск через границу 245 тысяч человек и 50 тысяч автомобилей, то уже в последующие двое суток движение стало более динамичным - в течение 3 и 4 января было оформлено 420 тысяч человек и почти 100 тысяч транспортных средств. Пограничники отметили, что в этот период на пассажиро-транспортный поток среди прочего активно влияет зимний туристический сезон и новогодние и рождественские праздники.

"В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме. Пограничники делают все возможное, чтобы не допускать накопления транспортных средств на границе", - добавили в ведомстве.

Вместе с мерами безопасности, во время которых проводится тщательная проверка возможного перемещения запрещенных предметов, в том числе с применением служебных собак, технических средств, как отмечается, постоянно происходит обмен информацией с взаимодействующими органами, также усиленно составы смен пограничных нарядов, созданы дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и тому подобное.

Напомним, за сутки биометрического контроля границу пересекли почти 2 тыс. россиян.