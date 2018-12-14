За нерухомість в Україні сплатили понад 750 млн грн податку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Власники нерухомості в України у січні-листопаді цього року вже сплатили 753,2 млн гривень податку на нерухоме майно, що на 308,5 млн грн більше надходжень 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДФС.
"До місцевих бюджетів (станом на 1.12.2018) надійшло 753,2 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб, що на 308,5 млн грн більше надходжень 2017 року (444,7 млн грн)", - повідомили у відомстві.
Сформовано понад 1,2 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для більше ніж 920 тис. фізичних осіб – власників такої нерухомості.
До сплати визначено податку на загальну суму 922,0 млн грн, що на 426,8 млн грн більше, ніж у 2017 році (495,2 млн грн).
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є, зокрема, фізичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.
Нагадаємо, у Києві з 1 січня почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість.