За нерухомість в Україні сплатили понад 750 млн грн податку

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Власники нерухомості в України у січні-листопаді цього року вже сплатили 753,2 млн гривень податку на нерухоме майно, що на 308,5 млн грн більше надходжень 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДФС.