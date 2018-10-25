У Києві з 1 січня почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Київська міська рада 18 жовтня підтримала в другому читанні зміни ставок нарахування податку на нерухомість, які почнуть діяти з 1 січня 2019 року. Про це кореспонденту УНН повідомили в департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Ці ставки будуть дійсні з 1 січня 2019 року", - зазначили у відомстві.
За даними фіндепартаменту КМДА, ставка податку для фінансових і низки інших комерційних установ буде збільшена, тоді як податок на житлову забудову, навпаки, буде зменшений. Всього ж замість єдиного податку в 1% мінімальної зарплати за 1 м квадратний площі об’єкта нерухомості, буде встановлений індивідуальний коефіцієнт, в залежності від статусу будівлі.
При цьому в КМДА уточнили, що рішення, прийняте Київрадою, наразі ще не остаточне, оскільки поки ще немає стенограми засідання і воно офіційно не опубліковане.
Нагадаємо, з 1 липня 2016 року набрав чинності закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, яким передбачається введення податку на нерухомість.
Станом на 26 вересня 2016 року фізичні особи сплатили до бюджету 149 млн грн податку на нерухоме майно.