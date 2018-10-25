У Києві з 1 січня почнуть діяти нові ставки податку на нерухомість

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Київська міська рада 18 жовтня підтримала в другому читанні зміни ставок нарахування податку на нерухомість, які почнуть діяти з 1 січня 2019 року. Про це кореспонденту УНН повідомили в департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА).