В Киеве с 1 января начнут действовать новые ставки налога на недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киевский городской совет 18 октября поддержал во втором чтении изменения ставок начисления налога на недвижимость, которые начнут действовать с 1 января 2019 года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Эти ставки будут действительны с 1 января 2019 года", - отметили в ведомстве.
По данным финдепартамента КГГА, ставка налога для финансовых и ряда других коммерческих учреждений будет увеличена, тогда как налог на жилую застройку, наоборот, будет уменьшен. Всего же вместо единого налога в 1% минимальной зарплаты за 1 м квадратный площади объекта недвижимости, будет установлен индивидуальный коэффициент, в зависимости от статуса здания.
При этом в КГГА уточнили, что решение, принятое Киевсоветом, пока еще не окончательное, поскольку пока ещё нет стенограммы заседания и оно официально не опубликовано.
Напомним, с 1 июля 2016 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году", которым предусматривается введение налога на недвижимость.
По состоянию на 26 сентября 2016 года физические лица уплатили в бюджет 149 млн грн налога на недвижимое имущество.