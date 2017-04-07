За наслідками АЧС на Вінниччині не виплачено майже 700 тис. грн компенсацій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Фермерам Вінницької області не виплачені компенсації за вилучених у зв’язку із африканською чумою свиней. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Вінницькій ОДА.
Так, зокрема, у ОДА зазначили, що в 2016 році відшкодування майнових збитків у зв’язку з вилученням свиней, завданої внаслідок запровадження карантину тварин через АЧС, не проводилось і не передбачалось.
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Натомість, у 2017 році на відшкодування майнової шкоди, завданої фізичним та юридичним особам Мурованокуриловецького району Вінницької області внаслідок запровадження карантину тварин сума компенсації за розрахунками становить 694 тис. 572,59 грн.
“Станом 31.03.2017 року компенсація власникам не виплачувалась”, — повідомили у ОДА.
Нагадаємо, фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.
Як повідомляв УНН, у ВРУ вважають, що відповідальність за допущення АЧС має бути посилена.
Так, за словами нардепа С. Тригубенка, для цього КМУ має внести на розгляд парламенту проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні”.