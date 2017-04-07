В следствие АЧС в Винницкой обл. не выплачено почти 700 тыс. грн компенсаций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Фермерам Винницкой области не выплачены компенсации за изъятых в связи с африканской чумой свиней. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Винницкой ОГА.
Так, в частности, в ОГА отметили, что в 2016 году возмещение имущественного вреда в связи с изъятием свиней, причиненного в результате введения карантина животных из-за АЧС, не проводилось и не предполагалось.
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При этом, в 2017 году на возмещение имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам Мурованокуриловецкого района Винницкой области в результате введения карантина животных сумма компенсации по расчетам составляет 694 тыс. 572,59 грн.
"По состоянию 31.03.2017 года компенсация владельцам не выплачивалась", - сообщили в ОГА.
Напомним, фермеры Киевщины до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней .
Как сообщал УНН, в ВРУ считают, что ответственность за допущение АЧС должна быть усилена.
Так, по словам нардепа С.Тригубенко, для этого КМУ должен внести на рассмотрение парламента проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по биологической безопасности и сохранения животноводства в Украине".