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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 27917 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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За нами правда: "Динамо" і "Шахтар" відреагували на ситуацію в країні

За нами правда: "Динамо" і "Шахтар" відреагували на ситуацію в країні

Київ • УНН

 • 266628 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Два найбільш титуловані футбольні клуби України – київське "Динамо" та донецький "Шахтар", виступили із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію України, інформує УНН з посиланням на сторінки клубів в Instagram.

В київському клубі впевненні у перемозі над ворогом.

Цитата

"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами – правда, за нами перемога! Ми обов’язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна! СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!", – йдеться у заяві команди.

Також свою віру висловив і ФК "Шахтар": "Ми вистоїмо".

Українські Національні Новини

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