За нами правда: "Динамо" і "Шахтар" відреагували на ситуацію в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Два найбільш титуловані футбольні клуби України – київське "Динамо" та донецький "Шахтар", виступили із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію України, інформує УНН з посиланням на сторінки клубів в Instagram.
В київському клубі впевненні у перемозі над ворогом.
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"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами – правда, за нами перемога! Ми обов’язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна! СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!", – йдеться у заяві команди.
Також свою віру висловив і ФК "Шахтар": "Ми вистоїмо".