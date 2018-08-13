За місяць українцям виплатили 566 млн грн боргів по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На початок серпня сума заборгованості із виплати заробітної плати по Україні зменшилась на 566 млн грн порівняно з даними на початок липня. Про це повідомили у Держпраці, передає УНН.
“За даними Держпраці, на початок серпня 2018 року сума заборгованості із виплати заробітної плати по Україні зменшилась на 566 млн грн порівняно з даними на початок липня і складала 2157 млн грн. Зокрема, на економічно активних підприємствах заборгованість зменшилась майже на 222 млн грн та складала 1344 млн грн”, — йдеться у повідомленні Держпраці.
Також у відомстві розповіли, що з початку року інспектори праці перевірили 571 підприємство-боржник, які мали 1 млрд 569 млн грн боргів із зарплати перед 112 тис. 862 працівниками. На вимоги інспекторів 308 підприємств погасили боргів на 438 млн 204 тис. грн, повністю чи частково розрахувавшись із 69 тис. 818 працівниками.
Нагадаємо, Міністерство юстиції з початку року повернуло українцям 250 млн грн боргів із заробітної плати.