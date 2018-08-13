За месяц украинцам выплатили 566 млн грн долгов по зарплате

“По данным Гоструда, на начало августа 2018 года сумма задолженности по выплате заработной платы по Украине уменьшилась на 566 млн грн по сравнению с данными на начало июля и составляла 2 157 млн ​​грн. В частности, на экономически активных предприятиях задолженность уменьшилась почти на 222 млн грн и составляла 1344 млн грн”, — говорится в сообщении Гоструда.

Также в ведомстве рассказали, что с начала года инспекторы труда проверили 571 предприятие-должник, которые имели 1 млрд 569 млн грн долгов по зарплате перед 112 тыс. 862 работниками. На требование инспекторов 308 предприятий погасили долгов на 438 млн 204 тыс. грн, полностью или частично рассчитавшись с 69 тыс. 818 работниками.

Напомним, Министерство юстиции с начала года вернуло украинцам 250 млн грн долгов по заработной плате.