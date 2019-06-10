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За місяць до ПЦУ не приєдналась жодна парафія

За місяць до ПЦУ не приєдналась жодна парафія

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Вже понад місяць в Україні до Православної церкви України не перейшов жоден парафіяльний храм УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

Так, станом на сьогодні до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останній раз, за даними карти, перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня – перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшло лише 4% парафій України.

Нагадаємо, за словами священика ПЦУ Івана Сидора, головною причиною сповільнення переходу церков Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України є розділення української церкви, яке тривало століттями.

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