За місяць до ПЦУ не приєдналась жодна парафія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Вже понад місяць в Україні до Православної церкви України не перейшов жоден парафіяльний храм УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
Так, станом на сьогодні до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останній раз, за даними карти, перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня – перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.
Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшло лише 4% парафій України.
Нагадаємо, за словами священика ПЦУ Івана Сидора, головною причиною сповільнення переходу церков Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України є розділення української церкви, яке тривало століттями.