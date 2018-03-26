За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, один - отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 44 прицільних обстріли по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети по наших позиціях в районі Верхньоторецького та Павлополя. З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, а з стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки”, — вказано у повідомленні.
Також у повідомленні йдеться про те, що: “На Луганському напрямку зафіксовано 2 обстріли наших позицій. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу Троїцького”.
“На жаль, унаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув. Ще один воїн отримав бойову травму. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу”, — додали у штабі.