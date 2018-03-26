За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, один - получил ранения

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КИЕВ. 26 марта. УНН. За прошедшие сутки враг провел 44 прицельных обстрелы по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановка, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а с стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки”, — указано в сообщении.

Также в сообщении говорится, что: “На Луганском направлении зафиксировано 2 обстрелы наших позиций. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого”.

“К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказано медицинскую помощь”, — добавили в штабе.

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