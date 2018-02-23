За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, один - отримав поранення

“На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів — неподалік Гладосового та Лозового. Також, із озброєння БМП і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі також вказали, що: “На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по наших позиціях поблизу Новотроїцького і Пісків”.

“Загалом, минулої доби, ворог провів 19 прицільних обстрілів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець був поранений. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України”, — повідомили у штабі.