За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, один - отримав поранення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 19 прицільних обстрілів по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів — неподалік Гладосового та Лозового. Також, із озброєння БМП і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали захисників Новоолександрівки”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі також вказали, що: “На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з мінометів різних калібрів по наших позиціях поблизу Новотроїцького і Пісків”.

“Загалом, минулої доби, ворог провів 19 прицільних обстрілів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець був поранений. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України”, — повідомили у штабі.

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