За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, один - получил ранения

“На Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по нашим позициям вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов — неподалеку Гладосового и Лозового. Также, с вооружения БМП и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Новоалександровки”, — указано в сообщении.

В пресс-центре также указали, что: “На Донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по нашим позициям вблизи Новотроицкого и Песков”.

“В целом, за минувшие сутки, враг провел 19 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины”, — сообщили в штабе.