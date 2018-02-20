За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, четверо - отримали поранення

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 12 прицільних обстрілів по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На Луганському напрямку, з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів, противник вів вогонь по наших опорних пунктах біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська. Понад дві з половиною години з мінометів калібру 82-мм та великого спектру стрілецького озброєння включно з гранатометами загарбники обстрілювали оборонців Луганського. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського”, — зазначається у повідомленні.

Також у прес-центрі вказали на те, що: “На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети довкола Лебединського, Широкиного і Водяного. Окрім того, з мінометів, гранатометів та кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Пісків”.

“Загалом, минулої доби, ворог провів 12 прицільних обстрілів. Унаслідок вогню агресора, на жаль, загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Крім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України”, — повідомили у штабі.

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