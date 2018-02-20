За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, четверо - получили ранения

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72992 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87909 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90584 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109874 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101180 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104886 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111859 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. За прошедшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Луганском направлении, из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по нашим опорным пунктах у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения включая гранатометы захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского”, — отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что: “На Донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморской области нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков”.

“В целом, за минувшие сутки, враг провел 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины”, — сообщили в штабе.

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