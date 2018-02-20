За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, четверо - получили ранения

“На Луганском направлении, из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по нашим опорным пунктах у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения включая гранатометы захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского”, — отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что: “На Донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморской области нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков”.

“В целом, за минувшие сутки, враг провел 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины”, — сообщили в штабе.