За минулу добу загинули двоє українських військових – А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще шестеро були поранені. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загинули двоє військовослужбовців, шестеро отримали поранення”, — сказав А.Лисенко.
Він уточнив, що найважчі втрати були у Красногорівці, де загинув один військовий і четверо були поранені. Один із військовослужбовців зараз у вкрай важкому стані.
“Інший воїн загинув під Павлополем унаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої”, — розповів А.Лисенко.
За його словами, ще двоє військових поранені у Зайцевому та Верхньоторецькому.
А.Лисенко підкреслив, що вчора, 28 квітня, ситуація в зоні проведення АТО загострилася одразу на всіх напрямках.
Нагадаємо, як повідомив прес-центр АТО, минулої доби бойовики 70 разів вели вогонь по позиціях українських військових.