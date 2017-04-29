За минулу добу загинули двоє українських військових – А.Лисенко

“За минулу добу внаслідок бойових дій загинули двоє військовослужбовців, шестеро отримали поранення”, — сказав А.Лисенко.



Він уточнив, що найважчі втрати були у Красногорівці, де загинув один військовий і четверо були поранені. Один із військовослужбовців зараз у вкрай важкому стані.



“Інший воїн загинув під Павлополем унаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої”, — розповів А.Лисенко.



За його словами, ще двоє військових поранені у Зайцевому та Верхньоторецькому.



А.Лисенко підкреслив, що вчора, 28 квітня, ситуація в зоні проведення АТО загострилася одразу на всіх напрямках.

Нагадаємо, як повідомив прес-центр АТО, минулої доби бойовики 70 разів вели вогонь по позиціях українських військових.