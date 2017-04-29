За минувшие сутки погибли двое украинских военных – А.Лысенко

“За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое военнослужащих, шестеро получили ранения”, — сказал А.Лысенко.



Он уточнил, что самые тяжелые потери были в Красногоровке, где погиб один военный и четверо были ранены. Один из военнослужащих сейчас в крайне тяжелом состоянии.



“Другой воин погиб под Павлополем вследствие подрыва автомобиля на взрывном устройстве”, — рассказал А.Лысенко.



По его словам, еще двое военных ранены в Зайцево и Верхнеторецком.



А.Лысенко подчеркнул, что вчера, 28 апреля, ситуация в зоне проведения АТО обострилась сразу на всех направлениях.

Напомним, как сообщил пресс-центр АТО, за минувшие сутки боевики 70 раз вели огонь по позициям украинских военных.