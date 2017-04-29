За минувшие сутки погибли двое украинских военных – А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще шестеро были ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое военнослужащих, шестеро получили ранения”, — сказал А.Лысенко.
Он уточнил, что самые тяжелые потери были в Красногоровке, где погиб один военный и четверо были ранены. Один из военнослужащих сейчас в крайне тяжелом состоянии.
“Другой воин погиб под Павлополем вследствие подрыва автомобиля на взрывном устройстве”, — рассказал А.Лысенко.
По его словам, еще двое военных ранены в Зайцево и Верхнеторецком.
А.Лысенко подчеркнул, что вчера, 28 апреля, ситуация в зоне проведения АТО обострилась сразу на всех направлениях.
Напомним, как сообщил пресс-центр АТО, за минувшие сутки боевики 70 раз вели огонь по позициям украинских военных.