За минулу добу зафіксовано наднизьку з початку року кількість перетину адмінмежі з Кримом

“За результатами статистичних даних, вчора, 5 грудня, у контрольному пункті "Чонгар" співробітники Держприкордонслужби оформили найменшу кількість громадян, які перетинали адмінмежу із анексованим півостровом у 2017 році. В обох напрямках прослідувало лише 1475 осіб”, — йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, загалом прикордонники і надалі продовжують фіксувати поступове зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінмежу із тимчасово окупованою територію АР Крим.

Як результат, за 11 місяців поточного року адмінмежу із анексованим півостровом в обидва боки перетнуло на 162 тисячі осіб менше (7%), ніж торік. Також значно скоротився і транспортний потік. Цього року військовослужбовці у контрольних пунктах “Чонгар”, “Чаплинка” та “Каланчак” оформили на 101572 автівки менше (20%) у порівнянні із минулорічними показниками.

Нагадаємо, у жовтні кількість перетинів адмінмежі з Кримом зменшилась на 9,5% порівняно з вереснем.